Albo d' oro della Prova Generale della Giostra

L'albo d'oro della prova generale della Giostra del Saracino racconta storie di coraggio, passione e tradizione, trasformando questa notte in un evento unico e carico di emozioni. Dal 1995, ogni edizione si presenta come una sfida avvincente, dove le squadre si confrontano sotto gli occhi di un pubblico devoto. È un momento in cui la storia si ripete, ma sempre con un tocco di novità e adrenalina. Una notte speciale...

La prova generale della Giostra del Saracino, nata il 23 giungo del 1995 su volontà dell'allora direttore dell'istituzione Vittorio Beoni, è diventata negli anni un appuntamento particolarmente atteso poiché ha assunto sempre più i connotati di una competizione vera e propria. Una notte speciale.

LIVE | Giostra, prova generale: vince Sant'Andrea con 9 punti; Porta Sant’Andrea si porta a casa il piatto dedicato a Edo Gori; Arezzo: Giostra del Saracino; estratto l’ordine di partenza delle carriere per l’edizione del 21 giugno; prima a correre Porta Crucifera, seguita da Porta Santo Spirito, Porta Sant’Andrea e Porta del Foro.

Prova generale, Sant'Andrea vince in un'altalena di emozioni - Si difendono Porta Crucifera e Porta del Foro che escono di piazza a testa alta e con 8 punti a testa sul tabellone ... Da arezzonotizie.it

LIVE | La grande notte delle riserve: la prova generale della Giostra - Sarà dedicata a un grande personaggio dell'universo della giostra: Edo Gori, compianto ex rettore di Porta Santo Spirito ... arezzonotizie.it scrive