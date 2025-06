Alberto Costa Juve sta nascendo un titolare? Non solo i due assist | numeri super contro l’Al Ain all’esordio al Mondiale per Club Dati e statistiche

Alberto Costa della Juve sta emergendo come un vero protagonista? Con numeri sorprendenti contro l'Al Ain, il giovane terzino portoghese ha conquistato l'attenzione di tutti. Dopo un brillante finale di stagione in Serie A, Costa ha dimostrato di avere le qualità per diventare un titolare fisso. La sua prestazione nel debutto al Mondiale per Club lascia intravedere un futuro luminoso: sarà lui il nuovo punto di riferimento sulla fascia?

di Enrico Pecci Alberto Costa Juve, sta nascendo un titolare? I suoi numeri contro l’Al Ain sono super: focus sulla prestazione del terzino portoghese. Sta nascendo un titolare? Dopo il buon finale di stagione in Serie A, con diverse presenze dal primo minuto, Alberto Costa è letteralmente esploso al debutto nel Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Il terzino portoghese, schierato a tutta fascia sulla corsia di destra, ha fornito due assist per i primi due gol della Juventus ed in generale una prestazione di altissimo livello. Per corsa, incisività e pericolosità offensiva, senza sbavature nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, sta nascendo un titolare? Non solo i due assist: numeri super contro l’Al Ain all’esordio al Mondiale per Club. Dati e statistiche

In questa notizia si parla di: costa - nascendo - titolare - alberto

Chi è Alberto Costa: il futuro terzino destro della Juventus - 2025, Costa è diventato un titolare fisso, collezionando 20 presenze, un gol e tre assist. Scrive msn.com

Juventus, Alberto Costa si presenta - Ecco le parole con cui si è presentato Alberto Costa, 21enne portoghese nuovo difensore della Juventus, acquistato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes. Riporta msn.com