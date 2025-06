Alberto Costa Juve | decisione presa per il futuro! L’esterno portoghese ha manifestato la sua volontà in vista della prossima stagione Resta o va via? Scelta fatta

Alberto Costa Juve: decisione presa per il futuro! L’esterno portoghese ha manifestato dove vuole giocare nella prossima stagione. Resta o va via?. In un calciomercato fatto di partenze e nuovi arrivi, c’è chi sceglie la strada più difficile ma affascinante: quella di giocarsi le proprie carte in una big. È la storia di Alberto Costa, giovane e talentuoso esterno della Juventus che, nonostante le numerose offerte ricevute, ha preso una decisione netta e coraggiosa: resterà a Torino per provare a conquistarsi un posto da protagonista. Lo riferisce Nicolò Schira. Il talento bianconero che ha acceso il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve: decisione presa per il futuro! L’esterno portoghese ha manifestato la sua volontà in vista della prossima stagione. Resta o va via? Scelta fatta

Alberto Costa, da oggetto misterioso a punto fermo. E così spinge Nico Gonzalez sul mercato Con un Alberto Costa così la Juve è più tranquilla. L'esterno portoghese è stato il giocatore che più si è messo in mostra al debutto mondiale contro l'Al Ain,

Alberto Costa, da oggetto misterioso a punto fermo. E così spinge Nico Gonzalez sul mercato; Alberto Costa spinge Nico Gonzalez lontano dalla Juve? Le valutazioni del club; Alberto Costa cambia le carte in tavola: se Cambiaso e Savona salutano….

Juve, cosa va e cosa no: Yildiz protagonista, Alberto Costa cresce. Occhio ai cali di concentrazione - L'impegno della Juventus non era tra i più ardui, per essere diplomatici, però la squadra di Igor Tudor ha sfruttato in pieno la differenza di potenziale. Lo riporta gazzetta.it

Costa, parla l'ex tecnico Pacheco: "Primi mesi alla Juve molto positivi, sarà una soluzione per Tudor. A gennaio ha fatto la scelta giusta"