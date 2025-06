Alatri - Il Ciclope d’Oro 2025 a Giovanni Fontana simbolo di arte e innovazione

Alatri si accende di gioia e creatività con l’assegnazione del prestigioso "Ciclope d’Oro" 2025 a Giovanni Fontana, simbolo di arte e innovazione. In occasione delle celebrazioni del "Natale di Alatri" e del solstizio d’estate, questa importante riconoscenza celebra il talento che unisce tradizione e avanguardia. La cerimonia del 21 giugno riunirà comunità e artisti per onorare un'eccellenza che rende la nostra città un crocevia di cultura e innovazione.

In occasione delle celebrazioni del "Natale di Alatri" e del solstizio d’estate, il prestigioso premio "Ciclope d’Oro" sarà consegnato quest’anno a Giovanni Fontana, figura di spicco nel panorama culturale e artistico internazionale. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 21 giugno in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri - Il “Ciclope d’Oro” 2025 a Giovanni Fontana, simbolo di arte e innovazione

In questa notizia si parla di: alatri - ciclope - giovanni - fontana

Alatri, il ‘Ciclope d’Oro’ 2025 a Giovanni Fontana, eccellenza internazionale nell’arte e nell’innovazione Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

Alatri - Il “Ciclope d’Oro” 2025 a Giovanni Fontana, simbolo di arte e innovazione; Alatri celebra Giovanni Fontana: il “Ciclope d’Oro” 2024 all’artista della sperimentazione poetica; Progetto “Sulla Buona Strada”, partiti i lavori riqualificazione del manto stradale sulle SP 174 e SP 259 a Cassino.

Alatri avanti con la forza delle sue idee. Fontana: "Vogliamo fare un bel calcio" - Dopo un po' di tempo, infatti, Antonio Fontana ha trovato una guida tecnica e quindi penserà solamente al campo ... Da gazzettaregionale.it

Alatri, cittadini in marcia per dire no agli impianti a Fontana San Pietro - supportato da alcuni consiglieri comunali di Alatri, da associazioni e comitati civici come l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone, coordinati dal dr. Secondo ilmessaggero.it