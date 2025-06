Alaska emessa un' allerta meteo per il caldo per la prima volta nella storia

Lo scorso fine settimana le temperature hanno raggiunto i 30 gradi, a rischio abitazioni e infrastrutture. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Alaska, emessa un'allerta meteo per il caldo per la prima volta nella storia

