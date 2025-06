Al via l’Estate Montevarchina

entusiasmante esempio di come l’arte e la convivialità possano animare le serate estive, un’occasione imperdibile per condividere risate e momenti di leggerezza con tutta la comunità. L’estate montevarchina promette emozioni indimenticabili: non mancate!

Arezzo, 20 giugno 2025 – L’estate montevarchina si apre all’insegna della risata e del teatro popolare con l’attesissimo spettacolo della compagnia “N’Icche Posso”, storica realtà amatoriale del territorio. Domani alle ore 21.00, Piazza Varchi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la rappresentazione della commedia brillante “Una questione delicata”, testo originale di Antonella Zucchini. Lo spettacolo, a ingresso libero, è un evento imperdibile del cartellone estivo e rientra nell’ambito della rassegna “Teatro sotto le stelle”, con una proposta adatta a tutta la famiglia. Fondata nel 1986 nei locali della Parrocchia di Sant’Andrea Corsini, la compagnia “N’Icche Posso” prende il nome da una celebre battuta della prima commedia in vernacolo portata in scena, e da allora è diventata una colonna portante del panorama teatrale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via l’Estate Montevarchina

In questa notizia si parla di: estate - montevarchina - spettacolo - teatro

Drusilla Foer ospite di punta dell'estate montevarchina: tutti gli eventi fino al 10 agosto - Scopri l’estate montevarchina con un concerto esclusivo di Drusilla Foer, ospite di punta dell'evento.

Il nuovo spettacolo della compagnia teatrale montevarchina N'icche Posso Vai su Facebook

Al via l’Estate Montevarchina; Risate in piazza Varchi a Montevarchi con la commedia “Una questione delicata” della compagnia “N’Icche Posso”; Mostre arte e poi gli appuntamenti con Neri Marcorè e Guido Tonelli: gli eventi.

Summerland Fest, un festival che unisce spettacolo e sociale - Tre rassegne di teatro musica e comunità per un festival che unisce spettacolo, attenzione sociale e apertura al territorio: 'Summerland Fest 2025 - Secondo ansa.it

"Liguria la bella estate", concerti teatro e cultura - in concomitanza con il grand finale della Ocean Race), uno spettacolo del Teatro della Tosse in omaggio a Wiliam Shakespeare ... Si legge su genova.repubblica.it