Al via la Festa Unità alle Terme di Caracalla | questa sera l'inaugurazione con Gualtieri

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e del confronto politico: alle Terme di Caracalla, infatti, prende il via la Festa dell’Unità 2024, un evento imperdibile che fino al 14 luglio trasformerà Roma in un vivace crocevia di idee, musica e incontri stimolanti. Questa sera si apre con l'inaugurazione ufficiale alla presenza di Gualtieri, segnando l’inizio di un’esperienza unica per i cittadini e gli appassionati. Continua a leggere.

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027.

