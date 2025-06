Al via il primo Etra Camp per bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni

Al via il primo Etra Camp! Oggi, bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni vivono un'esperienza unica tra scoperta dell'azienda, divertimento e apprendimento. Un'occasione per crescere, divertirsi e conoscere da vicino il cuore di Etra S.p.A. Società Benefit, rafforzando i legami familiari e promuovendo valori di sostenibilità e innovazione. Unisciti a noi in questa avventura che promette emozioni indimenticabili e nuove scoperte!

Ha preso il via oggi il primo Etra Camp!, l'innovativa iniziativa con cui Etra S.p.A. Società Benefit apre le porte ai figli e alle figlie dei propri dipendenti (e in qualche caso anche a qualche nipote, ndr), offrendo loro una mattinata speciale tra scoperta dell'azienda, gioco e.

