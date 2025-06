Al via domani la kermesse di vela legata al centenario del Palio ’Golfo dei Poeti Cup’ pronta a spiegare le vele

domani prende il via la terza edizione della Golfo dei Poeti Cup, un evento imperdibile che anticipa le celebrazioni per il centenario del Palio del Golfo. Un concentrato di sport, tradizione e spettacolo, pronto a regalare emozioni uniche tra regate di alto livello e momenti culturali. Preparatevi a vivere una settimana di passione e tradizione, perché questa kermesse saprà catturare il cuore di tutti gli appassionati di vela e non solo.

Si alza il sipario sulla terza edizione della Golfo dei Poeti Cup organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo che anticipa le competizioni delle celebrazioni per i 100 anni del Palio del Golfo. La kermesse dal 21 al 29 giugno unirĂ sport, tradizione, spettacolo e cultura. In programma quattro regate di alto livello, due weekend di appuntamenti sportivi e culturali, il Concerto del mare della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, per un’intera settimana denominata Golfo dei Poeti Sailing week. Taglio del nastro domani alle 10.45 sul Molo Italia aperta dalla Fanfara della Marina Militare, nello speciale Villaggio allestito in occasione della Golfo dei Poeti Cup con stand informativi dei partner dell’evento: Assonautica, Capitaneria di porto, Anaim e Comitato circoli velici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al via domani la kermesse di vela legata al centenario del Palio. ’Golfo dei Poeti Cup’ pronta a spiegare le vele

