Al Savio duello Svezia-Norvegia nella serata Bronchi Combustibili.

Sette le corse, stasera, all’ Ippodromo del Savio, tutte nel nome dell’azienda Bronchi Combustibili e dei suoi partner, a partire dalla centrale, appunto il ‘ Premio Bronchi Combustibili ’, che andrà in scena alle 23. I pronostici della vigilia si concentrano sulla sfida annunciata tra il norvegese Amazing Justice e lo svedese Cabasse, entrambi portacolori della scuderia Santese, rispettivamente affidati a Gennaro Amitrano e a Mattia Orlando. Le possibili alternative sono Emy Stecca che correrà in coppia alla giovane promessa Lorenzo Talpo Jr e Buongallo Wise L, che avrà invece in sediolo Giuseppe De Filippis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it