Al Real Madrid è scandalo nel primo tempo hanno fatto meno possesso palla dell’Al Hilal As

Al Real Madrid, anche un pareggio come l’1-1 contro l’Al-Hilal ha acceso un vespaio di discussioni, evidenziando le sfide di una stagione complicata. Con meno possesso palla rispetto all’avversario nel primo tempo, i Blancos sono stati messi alla prova, alimentando dubbi e analisi tra tifosi e critici. E se Toni Kroos potesse parlare, cosa direbbe sulle recenti difficoltà del suo team? Il calcio, si sa, è sempre imprevedibile e ricco di sorprese.

L’1-1 del Real Madrid contro l’Al-Hilal ha fatto parlare di sé soprattutto in Spagna, dove ben pochi risultati che non siano vittoria vengono perdonati ai Blancos. Pure dopo una stagione sfibrante e in un torneo che a conti i fatti interessa solo alle tasche dei club (chissà cosa ne penserebbero i calciatori, se potessero parlare sinceramente, ndr). Uno di quelli che di certo avrebbe detto la sua sarebbe stato proprio Toni Kroos che secondo Diario As manca come il pane a questa squadra priva di ordine a centrocampo. Il Real soffre maledettamente l’assenza di un regista a centrocampo (As). Ne parla così il quotidiano: “ Miami lo ha confermato: al Real Madrid manca un regista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it