Al Real Albergo dei Poveri prende vita un hub per il Made in Italy tra Metaverso Web 3.0 e creatività

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli si trasforma in un vibrante hub dedicato al Made in Italy, dove innovazione e tradizione si incontrano in un mix all’avanguardia tra metaverso, Web 3.0 e creatività. Lunedì 23 giugno 2025 alle ore 11, si inaugura la Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli – Infiniti Mondi, uno spazio che dà voce al futuro, parlando napoletano e guardando oltre i confini. Un nuovo capitolo per il patrimonio culturale e tecnologico della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo spazio dove il futuro parla napoletano. Saranno inaugurati lunedì 23 giugno 2025, alle ore 11, i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli – Infiniti Mondi, ospitati negli spazi monumentali del Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. Un progetto che fonde artigianato, cultura e tecnologia, realizzato con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del bando nazionale CTE per l’adozione delle tecnologie 5G. Quattro laboratori per plasmare il futuro. Il nuovo hub si articola in quattro aree tecnologiche pensate per supportare il lavoro delle imprese creative e culturali: Metaverso, Gaming, Storytelling Digitale e Web 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Real Albergo dei Poveri prende vita un hub per il Made in Italy tra Metaverso, Web 3.0 e creatività

In questa notizia si parla di: real - albergo - poveri - prende

| Clicca Mi piace! #FuturoQuotidianoalRAP: al Real Albergo dei Poveri di #Napoli prende il via il progetto promosso nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis: #ILMONITO Un progetto diffuso nato per stimolare un confronto atti Vai su Facebook

Napoli, al Real Albergo dei Poveri prende il via Futuro Quotidiano nell'ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis; Futuro Quotidiano, 2500 idee per Napoli 2050; Passa ai giovani il Real Albergo dei Poveri.

Al real albergo dei poveri di Napoli prende il via futuro quotidiano, progetto per raccogliere idee sulla città del 2050 - Il progetto futuro quotidiano al real albergo dei poveri di Napoli coinvolge cittadini di tutte le età in attività culturali e sociali per immaginare insieme la città del 2050, valorizzando patrimonio ... Da gaeta.it

Futuro Quotidiano, 2500 idee per Napoli 2050 - maker, camminate civiche, interviste, incontri di quartiere e momenti di 'restituzione pubblica', il tutto custodito all'interno di una piattaforma ... Lo riporta msn.com