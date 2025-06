Al Parco Tittoni si balla In consolle c’è Dj Ralf

Al Parco Tittoni si prepara un weekend indimenticabile, dove musica, allegria e magia si intrecciano in un’atmosfera unica. Dai ritmi pulsanti dell’house music mixati dal celebre DJ Ralf, alla silent disco, fino a un innovativo progetto di techno industriale, ogni momento promette emozioni intense. Non mancheranno divertimento per i più piccoli e straordinarie esibizioni di ukulele. Un festival che trasformerà il parco in un palcoscenico di vita e creatività: si comincia stasera...

Un weekend da ballare, insieme ai ritmi dell' house music mixata dal dj italiano più famoso al mondo, alla silent disco e a un progetto di musica elettronica di taglio industrial techno. Ma anche la comicità e la magia per bambini e un'intera giornata tutta dedicata alle sonorità dell' ukulele. Sarà un fine settimana intenso quello del Parco Tittoni: da oggi a domenica il festival desiano sarà un susseguirsi di appuntamenti. Si comincerà stasera alle 21 quando in consolle salirà Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, uno dei nomi storici della "club culture" e dell'house music. Al Tittoni Dj Ralf porterà la sua travolgente miscela di house, techno e disco, in cui entrano suggestioni rock, jazz e funk.

Oltre tre mesi di musica a Desio. Festival Parco Tittoni, su il sipario - Quest'estate si tinge di note e emozioni, con una programmazione ricca di eventi indimenticabili. Dallo spirito punk-rock dei Punkreas e dei Succo Marcio al surf-rockabilly dei The Hormonauts, passando per la poesia di Filippo Graziani, per quasi tre mesi e mezzo ciAttenderanno feste, spettacoli dal vivo e serate a tema.

