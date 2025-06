Al PalaBarsacchi gli Europei Under 19 Salemi | Abbiamo alzato il livello della città

Al PalaBarsacchi, quest'anno, i giovani talenti europei di hockey su pista si preparano a scrivere una pagina storica. Dopo aver consolidato la nostra posizione nei campionati di vela e beach soccer, Salemi e Viareggio si confermano come epicentri dello sport giovanile. Il 2025 promette emozioni, passione e grandi sfide, un’occasione imperdibile per scoprire il futuro di questo affascinante sport. È un 2025 che lascerà il segno nel cuore di tutti gli appassionati.

Non c’è due senza tre. Dopo i campionati europei di vela appena terminati e quelli di beach soccer in programma a settembre, Viareggio si prepara ad ospitare anche l’Europeo under 19 di hockey su pista. Il programma e il calendario devono ancora esser definiti (oggi scadono i termini per le iscrizioni alla competizione), ma un dato è già certificato: i migliori giovani hockeisti d’Europa si daranno appuntamento al ’PalaBarsacchi’. "È un 2025 felice per gli appassionati di sport a Viareggio – sottolinea il vulcanico assessore allo sport Rodolfo Salemi –; la nostra città è stata al centro del panorama mondiale della vela, è stata protagonista per il terzo anno di fila del Giro d’Italia e si prepara a vivere gli Europei di hockey e di beach soccer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al "PalaBarsacchi" gli Europei Under 19. Salemi: "Abbiamo alzato il livello della città "

