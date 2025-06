Al Mondiale per Club non possiamo non tifare per l' Auckland City

Al mondiale per club, non possiamo non tifare per l'Auckland City. Nonostante le previsioni sfavorevoli e le statistiche che assegnavano loro appena uno 0,1% di avanzare, questa squadra ha dimostrato che la passione e la determinazione possono ribaltare ogni pronostico. Mentre il 20 giugno alle 18 affrontano il Benfica, ci ricordano che nel calcio, tutto può succedere: le storie più incredibili sono dietro l'angolo. E sul campo, i fatti lo hanno...

Ok, non saranno i più forti in campo, eppure dietro all'Auckland City, che il 20 giugno alle 18 incontra il Benfica, ci sono delle storie pazzesche. Alla vigilia del Mondiale per Club, il Supercomputer di Opta (società specializzata nell'analisi dei numeri e nelle statistiche) dava alla squadra neozelandese lo 0% di possibilità di arrivare ai quarti di finale, e lo 0,1% di superare il girone e qualificarsi agli ottavi. Sul campo i fatti lo hanno confermato: contro la corazzata Bayern Monaco, per esempio, ha perso 10-0. Cosa che non stupisce granché, perché di fronte a una delle squadre più forti d'Europa c'era un gruppo di semi-dilettanti, per il quale già essere negli Stati Uniti al Mondiale per Club è un evento storico.

