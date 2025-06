Al Festival Trame di Lamezia Terme focus sulle ecomafie | Così spadroneggiano nel Sud

Il Festival Trame di Lamezia Terme si è trasformato in un palcoscenico cruciale per affrontare il grave problema delle ecomafie nel Sud Italia. Con la partecipazione di figure di spicco come Stefano Ciafani, Elena Ciccarello e Camillo Falvo, si è sottolineata la drammatica realtà: tra le regioni più colpite, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia detengono una percentuale significativa dei reati ambientali nazionali. Un richiamo urgente a combattere questa piaga...

Si è svolto ieri a Lamezia Terme, nell’ambito del Festival Trame, un incontro sul tema delle ecomafie, con la partecipazione di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Elena Ciccarello, direttrice di Lavialibera e Camillo Falvo, Procuratore di Vibo Valentia. “Le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia – ha ricordato Ciafani – rappresentano dal 40 al 50% dei reati ambientali in Italia, con la Calabria al secondo posto per i crimini legati ai rifiuti, registrando 1137 reati accertati, un aumento del 37% rispetto all’anno precedente. Le denunce sono cresciute del 40%, gli arresti sono triplicati e i sequestri sono aumentati del 30%, nonostante una riduzione del 9% nei controlli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

