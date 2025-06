Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo lui si difende | Sono un messaggero di pace

Dopo due anni di polemiche e divergenze, Al Bano torna in Russia, questa volta con Iva Zanicchi a San Pietroburgo, per dimostrare il suo ruolo di messaggero di pace. La sua visita segna una svolta importante, e lui stesso ha voluto chiarire le ragioni dietro questa scelta, affrontando le critiche con determinazione. Un gesto che testimonia come il cuore e l’arte possano superare ogni distanza e incomprensione.

Sono trascorsi poco più di due anni da quanto Al Bano attaccava il collega Pupo per la sua scelta di accettare l’invito ricevuto per cantare in Russia. Oggi, però, a San Pietroburgo è stato lui a mettere piede, accompagnato da Iva Zanicchi. In collegamento audio con La Volta Buona ha poi voluto spiegare le motivazioni alla base della decisione. Al tempo stesso si è difeso dalle critiche che in queste ore lo stanno travolgendo. Al Bano in Russia. Caterina Balivo ha ospitato, telefonicamente, Al Bano nella propria trasmissione. Lo ha fatto dopo aver spiegato al suo pubblico che il famoso cantante, insieme con Iva Zanicchi, si è recato in Russia per un importante concerto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo, lui si difende: “Sono un messaggero di pace”

In questa notizia si parla di: bano - russia - anni - critiche

Al Bano torna a cantare in Russia e dichiara di non temere accuse o proteste - Al Bano, icona della musica italiana, torna a esibirsi in Russia dopo la pandemia e le tensioni geopolitiche, dichiarando di non temere accuse o proteste.

Ascolta il podcast di martedì 10 giugno qui: https://tinyurl.com/bdzjdrpu L'opposizione chiede sanzioni verso Israele Al Bano contro le critiche per il suo concerto in Russia I risultati del referendum e la sua efficacia Vai su X

Si chiama Anastasia Trofimova la donna trovata senza vita nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno scorso. La donna, è nata a Omsk, nella Federazione Russa, il 21 settembre 1996, aveva meno di 29 anni. I dati sono stati riferiti dalla Procura di Roma i Vai su Facebook

Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo, lui si difende: “Sono un messaggero di pace”; “Non potevo di no ad Al Bano. Ho fatto un prezzo da amica”: Iva Zanicchi conferma che canterà in…; Iva Zanicchi, la scelta di fare un concerto in Russia: «Non potevo dire di no ad Al Bano».

Al Bano: “Critiche per mio concerto oggi in Russia? Arrivano da chi non capisce nulla!”/ “Seguo l’istinto” - Al Bano e il concerto in Russia oggi, con Iva Zanicchi; il cantautore si collega con La Volta Buona e replica alle critiche. ilsussidiario.net scrive

“Non potevo di no ad Al Bano. Ho fatto un prezzo da amica”: Iva Zanicchi conferma che canterà in Russia - La cantante conferma la partecipazione al "Concerto della Pace" voluto da Al Bano a San Pietroburgo nonostante le polemiche ... Come scrive ilfattoquotidiano.it