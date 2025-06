al bano dalla setta cosa ho scoperto a casa di loredana lecciso

Al Bano Carrisi si apre come mai prima d’ora a “Storie al bivio”, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua vita tra gioie, dolori, successi e polemiche. Tra confessioni intime e riflessioni profonde, il cantante di Cellino San Marco mostra un volto inedito, lontano dai riflettori e dalle critiche recenti. La sua sincerità e il carisma travolgente rendono questa intervista un appuntamento imperdibile, che svelerà cosa ha scoperto a casa di Loredana Lecciso e molto altro ancora.

Gioie e dolori, successi e polemiche: Al Bano Carrisi si confessa ospite di Monica Setta a Storie al bivio, in onda il prossimo martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2. E sarà in tutto e per tutto un one man show per il Leone di Cellino San Marco, mai domo. Travolto recentemente dalle critiche per tornare a cantare in Russia, dove è osannato da decenni e dove non rimetteva piede dall'inizio della invasione in Ucraina, il cantante 82enne parte però dal momento più drammatico e crudele della sua vita, la scomparsa della figlia Ylenia, nel 1993 a New Orleans. "È stato squallido quando mi accusarono di tenerla nascosta in casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it