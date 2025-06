Al Ain Juve 0-5 | la miglior Juventus dell’anno Tudor vuole vincere oltre la retorica – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

La Juventus ha aperto il Mondiale per Club con una vittoria schiacciante, 5-0 sull’Al Ain, dimostrando di essere la miglior versione di sé stessa del 2023. Con un primo tempo stellare e un gioco deciso, la squadra di Tudor ha inviato un messaggio forte e chiaro al torneo internazionale. Paolo Rossi analizza questo successo nel suo consueto stile, sottolineando come questa prestazione possa essere il trampolino di lancio verso traguardi ancora più prestigiosi.

Al Ain Juve 0-5: l’analisi in VIDEO di Paolo Rossi nell’appuntamento con La Juve a freddo. La sua analisi del primo match del Mondiale per Club. La Juve ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Mondiale per Club, superando con un netto 5-0 l’Al Ain nel match inaugurale della competizione internazionale. Show di Conceicao e Kolo Muani, gol di Kenan Yildiz per partire fortissimi e dare un segnale al Gruppo G. Come di consueto, nel suo appuntamento post partita de ‘La Juve a freddo’, il nostro Paolo Rossi ha analizzato il match con questo video sul canale Youtube di . Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-5: la miglior Juventus dell’anno, Tudor vuole vincere oltre la retorica – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

In questa notizia si parla di: juve - freddo - miglior - juventus

Juve Udinese 2-0: Tudor, missione quasi compiuta. Ma è lui il futuro? La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi - La Juventus, con una vittoria per 2-0 contro l’Udinese, avvicina la qualificazione, con Igor Tudor ancora in carreggiata.

Juventus scatenata, Al Ain travolto: Kolo Muani, Conceicao e Yildiz i ragazzi del 5-0 https://tinyurl.com/rhex9e55 Vai su Facebook

? #Juve su #Gyökeres: 70M€ offerti, lo Sporting ne chiede 80. Prima deve uscire #Vlahovic. #Arsenal freddo. [Prima Pagina @CorSport] Vai su X

Il freddo saluto di Thiago Motta alla Juventus dopo l’esonero: “Ho dato il massimo”; Vieri a freddo: Juve-Milan? Per 70' non c'è stata partita. Il giudizio su Motta; Thiago Motta, il grande freddo.

Infortunati Juve, buone notizie dall’infermeria bianconera: Mbangula lavora in gruppo, differenziato per Koopmeiners! Ultimissime - 40 Milik Juventus, futuro ancora in bilico nonostante il rinnovo: svelata la posizione del club bianconero. Si legge su juventusnews24.com

Juve, buona la prima mondiale, Tudor: “Sono contento, risultato che dà fiducia” - Cinquina dei bianconeri all’Al Ain e Mondiale per Club che inizia nel migliore dei modi. Lo riporta msn.com