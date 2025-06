Aiuto è esploso proprio qui accanto Fiamme e paura per Carolyn Smith

Un attimo di terrore sulla strada tra Bologna e Firenze: Carolyn Smith, celebre giudice di Ballando con le Stelle, ha vissuto un episodio drammatico quando un camion in fiamme ha rischiato di trasformare il suo viaggio in una vera tragedia. La sua testimonianza, condivisa su Instagram, rivela l’intensità di quei momenti di paura e suspense, ricordandoci quanto siano fragili i momenti di sicurezza quotidiana e l’importanza della prontezza di spirito.

È bastato un attimo perché il viaggio in auto tra Bologna e Firenze si trasformasse in un episodio carico di tensione. Carolyn Smith, storica giudice di Ballando con le Stelle, ha rischiato di trovarsi coinvolta in un incidente potenzialmente drammatico. A raccontarlo è stata lei stessa, attraverso un video condiviso su Instagram, dove mostra le immagini di un camion in fiamme sull’autostrada e una densa colonna di fumo che si alza verso il cielo. La sua voce, chiaramente scossa, accompagna le immagini: “Ha preso fuoco sull’autostrada un camion”, dice, mentre si trova bloccata nel traffico creatosi a causa dell’accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

