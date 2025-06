Ah sta con lei Cacciato da Uomini e Donne l’ex tronista Alessio Pecorelli presenta la fidanzata

Alessio Pecorelli, l’ex tronista di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori, questa volta per una lieta novità: la presentazione della sua fidanzata. Dopo un percorso breve ma intenso nel dating show, segnato da alcune polemiche e segnalazioni, l'ex protagonista decide di condividere con il pubblico un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Ecco come Alessio si apre finalmente all'amore, dimostrando che ogni strada, anche quella dell’amore, può riservare sorprese inattese.

Novità nella vita dell'ex tronista di Uomini e Donne. L'esperienza di Alessio Pecorelli nel dating show di Maria De Filippi è durata meno di un battito di ciglia. Dopo appena un paio di mesi di trono, una valanga di segnalazioni lo ha travolto, mettendo in dubbio la sua trasparenza nei confronti del programma. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, "il tronista del dating show di Maria De Filippi è al centro di una segnalazione secondo la quale sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza che non fa parte del programma ". A quel punto, il caos: le corteggiatrici hanno chiesto spiegazioni e, senza troppe esitazioni, hanno abbandonato lo studio in blocco.