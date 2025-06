Aguerd Juve non solo i bianconeri in corsa per il difensore del West Ham | c’è un nuovo club italiano sulle sue tracce

Aguerd Juve: non solo i bianconeri alla caccia del talentuoso difensore del West Ham. Un nuovo club italiano si aggiunge alla lista delle pretendenti, accendendo ancora di più il duello di mercato. La situazione si fa interessante e gli aggiornamenti sono più caldi che mai: chi avrà la meglio nella corsa a Nayef Aguerd? Scopriamo insieme le ultime novità.

. Tutti gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Nayef Aguerd, difensore di proprietà del West Ham finito nel mirino del calciomercato Juve per questa estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport sulle tracce del calciatore ci sarebbe ora anche la Roma, pronta a dare battaglia ai bianconeri per assicurarselo. I giallorossi hanno già presentato una prima offerta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Aguerd Juve, non solo i bianconeri in corsa per il difensore del West Ham: c’è un nuovo club italiano sulle sue tracce

Aguerd Juve (Sky), il difensore del West Ham è finito nel mirino di Comolli! Possibile scambio con questo bianconero: tutti i dettagli sul possibile colpo - Il mercato estivo si fa sempre più infuocato e la Juventus potrebbe sorprendere i tifosi con un colpo di grande effetto.

La #Juventus ha messo nel mirino Nayef #Aguerd del @WestHam. Difensore centrale classe 1996, di piede sinistro, reduce dall'esperienza in prestito alla Real Sociedad. Lo scenario attuale prevedrebbe uno scambio con #Rugani che piace molto a Vai su X

Rinforzi in vista per la Juventus? In attesa di Bremer che rientrerà ad agosto, Tudor vuole cementare il suo pacchetto arretrato Nayef Aguerd, di proprietà del West Ham ma nell'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad, potrebbe essere l'uomo gi Vai su Facebook

