Agricoltura le piogge allontanano il rischio siccità nel Catanese

In un contesto di sfide climatiche, le recenti piogge stanno offrendo un respiro prezioso all'agricoltura nel Catanese, riducendo i rischi di siccità. Mentre alcune voci al vento dipingono un quadro preoccupante, i dati sugli approvvigionamenti idrici in Sicilia orientale raccontano un’altra storia: serbatoi pieni e riserve in crescita. Un segnale di speranza che evidenzia come la natura possa ancora sorprendere e sostenere il nostro territorio.

"Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, la situazione in Sicilia orientale è abbastanza positiva a differenza di quanto si legge in alcuni articoli di stampa. Il serbatoio Pozzillo ha circa 32 milioni di metri cubi di volume utile, il serbatoio Ogliastro ne ha 19 milioni, il Lago di.

