Agricoltura Ferretti Conaf punta su sostenibilità e innovazione

Agricoltura Ferretti Conaf si distingue per il suo impegno verso sostenibilità e innovazione, elementi fondamentali per un futuro più verde e responsabile. Celebrando i 100 anni dall'istituzione dell'esame di abilitazione, il Congresso 2025 a Roma promette di essere un momento storico, unendo tradizione e progresso. Con il tema “Radici nel Futuro”, l'evento sarà un occasione unica per portare avanti cultura, competenza e innovazione nel settore agricolo.

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro ordine ha festeggiato nel 2024 i 100 anni dall'istituzione dell'esame di abilitazione. Il nostro Congresso che si svolgerà dal 5 al 7 novembre 2025 a Roma inizierà con la giornata giubilare dell'agroambiente, saremo la mattina al Vaticano e il pomeriggio alla FAO. Abbiamo scelto il tema “Radici nel Futuro” perchè vogliamo portare la nostra esperienza, la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre competenze nel futuro, anche attraverso l'intelligenza artificiale, e metterle a disposizione dell'agricoltura, del territorio e dell'ambiente”. Così Renato Ferretti, vicepresidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf), intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

