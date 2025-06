Agricoltura d’ora in poi procedimenti semplificati

L'agricoltura di oggi si evolve verso una gestione più semplice e snella grazie alla nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale. Con questa iniziativa, otto procedure autorizzatorie diventano più accessibili, permettendo agli agricoltori di presentare istanze tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa). Un passo importante verso una burocrazia più leggera e un settore agricolo più dinamico, capace di adattarsi alle sfide contemporanee.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), finalizzato alla semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza regionale. L’iniziativa mira a disciplinare gli aspetti organizzativi relativi alla gestione di otto procedimenti autorizzatori, per i quali sarà possibile presentare istanza tramite i Caa. La convenzione avrà una durata di cinque anni, rinnovabile per un ulteriore quinquennio, e rappresenta un passo importante verso la semplificazione amministrativa e il supporto agli agricoltori umbri. I procedimenti interessati includono: rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale;. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltura, d’ora in poi procedimenti semplificati

