agricoltura delegazioni francia e italia studiano la toscana

Firenze, 20 giugno 2025 - E’ stata una due giorni di “study visit” tra Arezzo e Montalcino (Siena) per esperti del settore, imprenditori, agricoltori e studiosi provenienti dalle altre regioni italiane e dalla Francia che si sono incontrati per mettere insieme esperienze e buone pratiche, e apprendere il “modello toscano” basato sulla cooperazione e la gestione dei dati per una agricoltura sempre più smart. Le due giornate organizzate fanno parte del progetto Interreg Italia Francia -Marittimo 21-27 “INN-Pratica - Comunità di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale”, di cui la Regione Toscana è partner: hanno rappresentato il terzo appuntamento di un più ampio programma di visite transfrontaliere che da aprile a ottobre portano le delegazioni a visitare e mettere in “collegamento” tra loro Corsica, Liguria, Toscana, Sardegna e Francia del Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it