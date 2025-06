Agli Antichi Chiostri Gadjiev affronta Bartók e Debussy

A Ravenna, il talento di Alexander Gadjiev illumina il palcoscenico con un recital imperdibile, affrontando composizioni di chiostri antichi come Gaddiev, Bartók e Debussy. Dopo oltre sessant’anni, l’Italia torna a brillare sul podio del prestigioso Concorso Chopin di Varsavia grazie al suo virtuosismo. Questa sera alle 21.30, un’occasione unica per immergersi in un viaggio musicale che celebra l’eccellenza italiana e il fascino senza tempo del pianoforte.

Se la bandiera italiana è tornata a sventolare dopo più di 60 anni sul podio del Concorso Chopin di Varsavia, l'Everest delle competizioni pianistiche, il merito è di Alexander Gadjiev, classificatosi secondo all'ultima manifestazione del 2021. L'ultimo italiano a medaglia (in quel caso d'oro) era stato Maurizio Pollini nel 1960. Gadjiev, classe 1994, è il protagonista del recital pianistico di Ravenna Festival in programma oggi alle 21.30 negli Antichi Chiostri Francescani. Il programma tocca le pagine più incandescenti e tecnicamente probanti della letteratura pianistica tra Otto e Novecento: una selezione di cinque preludi dal Secondo Libro di Claude Debussy (1911-12), la Suite "All'aria aperta" di Béla Bartók (1926) e i leggendari "Quadri di un'esposizione" di Modest Musorgskij, la "passeggiata" musicale più avvincente e immaginifica realizzata nella storia della musica.

