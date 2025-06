Aggressione Milano Certosa UGL | Tolleranza zero contro chi attacca il personale sanitario

lottare contro ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario. È ora di adottare una tolleranza zero decisa, per proteggere chi dedica la propria vita al servizio della comunità e garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.

«La recente aggressione subita da un soccorritore dell'Anpas alla stazione di Milano Certosa, minacciato con un coltello mentre era in servizio, è l'ennesima dimostrazione che chi lavora ogni giorno per salvare vite è troppo spesso lasciato solo di fronte alla violenza», dichiarano in una nota congiunta Gianluca Giuliano, Segretario nazionale UGL Salute, e Roberto Cirami, Segretario Provinciale di UGL Salute. «UGL è da sempre in prima linea nel contrasto alle aggressioni al personale sanitario. I numeri sono drammatici: secondo l'indagine Amsi, Umem e Uniti per Unire, nel 2024 si sono verificati ben 25.

