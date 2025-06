Aggredisce la compagna | 26enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato

Una vicenda di violenza che scuote la nostra comunità: un giovane nigeriano di 26 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato ingresso violento. La rapidità e la determinazione degli agenti hanno evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il nostro impegno per la sicurezza di tutti. È fondamentale restare vigili e pronti a intervenire per proteggere chi è più vulnerabile. La tutela delle persone deve essere sempre prioritaria per una società più giusta e sicura.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana di 26 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in uno stabile del centro cittadino per la segnalazione giunta al NUE112 di un uomo che tentava di sfondare la porta d’ingresso di un appartamento a calci. Arrivati sul posto i poliziotti hanno raggiunto il giovane, un nigeriano di 26 anni, che, alla vista degli agenti, ha interrotto la sua azione di demolizione della porta e dopo essere stato riportato alla calma, è stato allontanato dal posto al fine di accedere all’interno dell’appartamento ed accertare le condizioni della compagna, una nigerina di 26 anni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aggredisce la compagna: 26enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato

In questa notizia si parla di: nigeriano - arrestato - polizia - stato

Tenta di strangolare la moglie davanti ai figli, arrestato nigeriano - Un episodio di violenza domestica ha scosso una famiglia, quando un uomo nigeriano ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro due figli minorenni.

È salito a bordo di un autobus di linea e ha iniziato ad offrire droga ai passeggeri in cambio di denaro. L'uomo, un nigeriano di 37 anni, irregolare in Italia e con numerosi precedenti per spaccio, è stato però arrestato dalla polizia di Verona, contattata dal Vai su Facebook

Aggredisce la compagna: 26enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato; POLIZIA DI STATO: ESEGUITO ORDINE DI CARCERAZIONE; Arrestato spacciatore nigeriano in flagranza di reato.

Ubriaco e violento ai giardini a lago: arrestato 30enne dopo l’aggressione a due agenti - Il cittadino nigeriano ha reagito con calci e pugni al controllo della Polizia: uno degli agenti ferito, prognosi di 7 giorni. Secondo ciaocomo.it

Tenta di palpeggiare giovane e si agita coi carabinieri: arrestato - Un cittadino di origine nigeriana di 42 anni, è stato arrestato mercoledì scorso a Faenza dai carabinieri del Radiomobile ... Come scrive msn.com