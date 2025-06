Aggredisce cliente di un bar con violenza | Daspo urbano per un 38enne

In un episodio che ha scosso la comunità, un giovane di 38 anni di Amalfi è stato colpito dal Daspo Urbano dopo aver aggredito un cliente di un bar. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla notifica del provvedimento, volto a tutelare la sicurezza pubblica. Ma cosa ha scatenato questa reazione giudiziaria? Ecco i dettagli di un episodio che mette in luce l'importanza delle misure di sicurezza urbana.

Un ragazzo di 38 anni di Amalfi è stato sottoposto al D.A.C.U.R (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), meglio conosciuto come Daspo Urbano, perché accusato di lesioni personali. Il provvedimento, emesso dal Questore di Salerno, gli è stato notificato dai carabinieri. Il fatto Il giovane. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Aggredisce cliente di un bar con violenza: Daspo urbano per un 38enne

