Aggiornamenti di Fabrizio Romano su due obiettivi del Napoli

Il calciomercato del Napoli brucia ancora le tappe, con Yunus Musah e Juanlu Sanchez al centro dell’attenzione. Fabrizio Romano, la fonte più affidabile in fatto di aggiornamenti, svela gli ultimi sviluppi sulle trattative ancora in corsa. L’affare potrebbe riservare sorprese, mantenendo viva la suspense fino all’ultimo. Ma quali sono le chance di vedere i due talenti vestire presto l’azzurro? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il calciomercato del Napoli è in fermento e tra i nomi caldi emergono quelli di Yunus Musah e Juanlu Sanchez. Le trattative per entrambi i giocatori sono ancora in corso e, stando agli ultimi aggiornamenti, non sono affatto tramontate. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Arrivano aggiornamenti circa la possibile trattativa per Jadon Sancho al Napoli Come riportato su X da Fabrizio Romano, il Manchester United intende dare priorità alla cessione a titolo definitivo dell'esterno offensivo, riscontrando il forte interesse del Nap

