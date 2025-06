Agenzie stampa di Asia-Pacifico cooperano per affrontare cambiamenti globali sfide tech

In un mondo in rapido mutamento, le agenzie di stampa dell’Asia-Pacifico si uniscono per affrontare sfide globali e innovare nel campo tecnologico. Alla 19ª Assemblea generale di OANA, tenutasi a San Pietroburgo, i rappresentanti hanno condiviso strategie e visioni per garantire un'informazione più efficace e affidabile. Dmitry Peskov ha espresso il suo supporto, sottolineando l’importanza di questa collaborazione. Questa sinergia apre nuovi orizzonti per il futuro dell’informazione nell’area.

Ieri la 19ma Assemblea generale dell'Organizzazione delle agenzie di stampa dell'Asia-Pacifico (OANA) ha preso il via a San Pietroburgo. Durante i due giorni dell'evento, i rappresentanti delle agenzie di stampa dei membri hanno tenuto discussioni approfondite su come questi enti possono rispondere ai cambiamenti globali e alle sfide tecnologiche. Dmitry Peskov, segretario stampa del presidente russo, ha letto la lettera di congratulazioni del presidente russo Vladimir Putin alla conferenza durante la cerimonia di apertura. Putin ha osservato che al momento un'informazione obiettiva e tempestiva e' fondamentale per rafforzare la fiducia e la comprensione reciproche tra i Paesi e tra i loro popoli.

