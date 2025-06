Agatensi | La Sangio? Se chiama io ci sono

Se la passione per il calcio si unisce alla voglia di contribuire a un club storico, le emozioni sono assicurate. Andrea Agatensi, figura stimata nel mondo sportivo, non nasconde il suo entusiasmo all’idea di entrare in un progetto con la Sangiovannese, una società che si appresta a festeggiare un secolo di successi. La sua decisione potrebbe essere più vicina di quanto si immagina: il cuore batte forte nel Mugello, pronto a fare il grande passo.

Andrea Agatensi (nella foto) non conferma né smentisce l'interessamento della Sangiovannese nei suoi confronti ma di una cosa è certo: verrebbe di corsa dal Mugello, dove risiede, per prendere parte a un progetto che nascerà nelle prossime ore: "Se dovessi lavorare per Sangiovannese? Non sarei felice ma strafelice. sto parlando di una società che nel 2027 compirà 100 anni di vita, che ha un trascorso molto importante e un seguito che anche piazze di categoria superiore vorrebbero avere. Purtroppo è inciampata in un'annata storta, nel calcio può assolutamente capitare considerato, poi, per quanto ho potuto notare, che anche la fortuna non è di certo stata dalla parte del Marzocco.