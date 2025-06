Africa von der Leyen sposa il Piano Mattei targato Meloni | Basta decisioni dall’alto piani concreti condivisi

Sotto il sole di Roma, l’incontro tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni segna un momento storico: unire le forze per un Africa sostenibile e prospera, condividendo decisioni concrete e obiettivi comuni. La collaborazione tra l’Europa e il continente africano si rafforza, puntando su progetti tangibili e un impegno reale. È l’inizio di una nuova era di cooperazione strategica, dove le parole lasciano spazio alle azioni concrete per un futuro migliore.

Sorrisi e strette di mano tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, sotto il sole di Roma. Questa la scena che ha aperto il vertice The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A Common Effort with the African Continent a Villa Doria Pamphilj. Un appuntamento, co-presieduto dalla premier italiana e dalla presidente della Commissione europea, che segna un passo concreto nella costruzione di quella nuova politica europea verso l'Africa di cui l'Italia, con il suo Piano Mattei, fa da aprifila. Delegazioni di peso nella capitale. Alle 11 in punto, le donne d'Europa, una blu l'altra in lilla, hanno accolto i capi delle delegazioni africane e internazionali.