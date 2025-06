Africa Meloni | accordi per 1,2 mld lavoriamo ad abbattere debito

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza degli accordi firmati nel vertice Ue-Africa, che valgono oltre un miliardo di euro in impegni concreti. Con appuntamenti programmati in Etiopia e la seconda edizione del vertice Italia-Africa, si delinea un percorso strategico volto a rafforzare i legami e abbattere il debito. Un impegno serio per un futuro di collaborazione e sviluppo condiviso.

Roma, 20 giu. (askanews) - "Gli accordi firmati oggi" al summit Ue-Africa "valgono 1,2 miliardi di impegni concreti. Ci siamo dati giĂ altri due appuntamenti, a luglio sarò in Etiopia e poi in Africa si terrĂ la seconda edizione del vertice Italia-Africa, non parliamo di un'iniziativa spot ma di un percorso concreto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Inoltre "lavoriamo - ha aggiunto - a un'iniziativa concreta per il debito delle nazioni africane, questione che se non affrontata adeguatamente rischia di vanificare tutti i nostri sforzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Africa, Meloni: accordi per 1,2 mld, lavoriamo ad abbattere debito

"Africa e Sud Globale tra i temi internazionali grazie all'Italia". Meloni rilancia il Piano Mattei - L'Africa e il Sud globale diventano protagonisti sui temi internazionali grazie all’Italia di Meloni, che rilancia il Piano Mattei, ampliandone le dimensioni.

