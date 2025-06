Affitta una stanza in un agriturismo e la trasforma in un bazar cocaina | arrestata 50enne

In un'operazione sorprendente, i carabinieri di Motta Visconti hanno smantellato un’attività criminale nascosta tra le mura di un agriturismo trasformato in un bazar di droga. Una notte intensa, in cui una semplice auto si è rivelata il palcoscenico di uno scambio illecito, portando all’arresto di una donna di 50 anni. La vicenda dimostra ancora una volta come il crimine possa nascondersi dietro apparenze insospettabili, ma la legge non si lascia ingannare.

Era in auto con una donna. Ma non stavano andando da nessuna parte insieme: una stava vendendo all'altra droga. Una dose di cocaina. E ai carabinieri della stazione di Motta Visconti (Milano) la scorsa notte è apparso subito tutto molto chiaro. I militari hanno fermato la vettura per un.

