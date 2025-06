Affari Tuoi partita disastrosa di Giorgia ma De Martino si commuove per altro…

Ma mentre Giorgia affrontava il suo momento di difficoltà, un altro volto dello show ha commosso tutti: De Martino, toccato dalla sua storia, si è lasciato andare a un’emozione sincera. Le sfide di “Affari Tuoi” non sono solo questione di premi e perdite, ma anche di storie di vita che restano nel cuore. E proprio queste emozioni rendono il programma un viaggio imprevedibile e umano, capace di sorprendere anche i più scettici.

News tv. Non sempre le partite a "Affari Tuoi" vanno come si spera. A volte la fortuna sembra girare le spalle proprio nel momento decisivo, trasformando l'entusiasmo in una corsa a ostacoli emotiva. Così è stato per Giorgia, giovane mamma e studentessa, che si è presentata nel noto programma condotto da Stefano De Martino, portando con sé una storia di rinascita personale e una voglia di mettersi in gioco che ha colpito il pubblico. Accompagnata dal compagno Matteo, con cui condivide una vita costruita giorno dopo giorno a Utri, in provincia di Sassari, Giorgia ha vissuto una partita piena di emozioni forti e colpi di scena.