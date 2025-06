Affari Tuoi Giovanni travolto | Sempre la stessa storia

ha cambiato il suo destino, regalando suspense e sorrisi a tutti. La sua authenticità e il calore familiare hanno conquistato il cuore del pubblico, dimostrando ancora una volta che in Affari Tuoi i veri vincitori sono le emozioni genuine. E così, tra susumelle e battute spensierate, Giovanni ha scritto un'altra pagina indimenticabile della trasmissione, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo pacco.

Nella puntata di Affari tuoi, Giovanni, postino di Amantea, ha regalato emozioni e dolcezza calabrese, portando le sue susumelle, dolci tradizionali che hanno conquistato il pubblico. Accompagnato dalla vivace nonna Nella, che ha scherzosamente flirtato con un concorrente pugliese ballando una bachata, Giovanni ha vissuto una partita altalenante. Inizialmente ha pescato pacchi rossi, rischiando di perdere i premi maggiori, ma una serie di pacchi blu ha riequilibrato il gioco. Le offerte del “dottore” sono salite da 38.000 a 42.000 euro, ma la delusione è arrivata quando i 300.000 euro sono stati scoperti nel pacco della Sicilia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Giovanni travolto: "Sempre la stessa storia"

