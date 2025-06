Affari Tuoi Franco rischia tutto ma gli va male | Mi servivano i soldi per il viaggio di nozze

Nella sfida di Affari Tuoi del 20 giugno, Franco rischia tutto per il suo viaggio di nozze, credendo nel numero 16 e rifiutando le offerte del Dottore. Un colpo di scena che mette in gioco sogni e speranze della coppia veneta. Riuscirà la fortuna a sorridere, o questa volta il destino avrà altri piani? Scopriamolo insieme in questa emozionante puntata ricca di suspense e colpi di scena.

Nella puntata del 20 giugno di Affari Tuoi, la partita di Franco dal Veneto insieme alla moglie Silvia. Il concorrente padovano rifiuta le varie offerte e i cambi del Dottore e rischia tutto, credendo nel numero 16 del suo pacco. La fortuna, però, stasera non passa da lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

