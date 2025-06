Affari tuoi finisce a insulti | Che somari

Affari tuoi, il popolare quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si trasforma in un palcoscenico di emozioni contrastanti. La storia di Franco, un papĂ veneto impegnato nel settore automotive e accompagnato dalla sua amata famiglia, ci ricorda che dietro ogni sfida si cela una storia di vita autentica. Ma cosa succede quando le insulti prendono il sopravvento? Scopriamo insieme questa avventura amara.

Una avventura amara quella di Franco ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il concorrente veneto, per la precisione da Campodarsego in provincia di Padova, è occupato nell'automotive, ha due bimbi a casa ed è accompagnato in studio dalla moglie Silvia, impiegata amministrativa "e nel tempo libero che mi resta mi occupa di quelle due bellissime piccole pesti che abbiamo appena visto", spiega la signora. Nelle mani hanno il pacco numero 16 e confidano nella cabala. Tanto, forse troppo commentano i telespettatori sui social, seguendo la puntata in tempo reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it