AEW | Mercedes Mone vs Toni Storm il piano risale a un anno fa

il confronto tra Mercedes Mone e Toni Storm è stato ideato più di un anno fa, confermando la solidità del piano originale. Le voci di un possibile match con Athena, invece, sono state ufficialmente smentite da fonti interne alla AEW, che sottolineano come la rivalità principale rimanga quella tra le due campionesse. Con un appuntamento tanto atteso a Londra, i fan possono aspettarsi uno scontro epico.

Smentite le voci su un possibile match con Athena. Secondo quanto riportato da Fightful Select, le recenti indiscrezioni che vedevano Athena sfidare Mercedes Mone ad All In sono state categoricamente smentite da diverse fonti interne alla AEW. Il match previsto per il grande evento di Londra è sempre stato Mercedes Mone contro Toni Storm, una sfida pianificata con largo anticipo. Le fonti della AEW hanno confermato a Fightful Select che questo incontro era nei piani creativi da almeno un anno prima dello show, dimostrando quanto la federazione di Jacksonville punti sulla programmazione a lungo termine per i suoi eventi più importanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Mone vs Toni Storm, il piano risale a un anno fa

AEW: Mercedes Mone si vendica su AZM, Jamie Hayter la salva dalla Statement Maker - Nell'ultima edizione di AEW Dynamite: Beach Break, Mercedes Mone ha sfogato la sua ira su AZM dopo un emozionante four-way match, ma Jamie Hayter è intervenuta per salvarla dalla Statement Maker.

