AEW | Bryan Danielson può tornare sul ring?

In una recente intervista, Bryan Danielson ha condiviso aggiornamenti sulla sua condizione medica, rivelando che sta lavorando duramente per ottenere il via libera e tornare sul ring. Non combatte da Wrestle Dream a causa di restrizioni mediche, ma la AEW non smette di pianificare il suo ritorno. L’attesa si fa sempre più emozionante...

La compagnia mantiene piani attivi per l'American Dragon in attesa dell'autorizzazione medica. Bryan Danielson non combatte da quando ha perso il titolo mondiale AEW contro Jon Moxley a Wrestle Dream, e ora sappiamo il motivo: non ha l'autorizzazione medica per competere. Dietro le quinte, però, la AEW mantiene attivi diversi piani nel caso l' American Dragon riceva il via libera. La rivelazione di Danielson sulla sua condizione. In una recente apparizione al Daly Migs Show, Danielson ha spiegato che, sebbene sia ancora attivo dietro le quinte, salire sul ring non è un'opzione al momento. "Non lo so, ma in questo momento non ho l'autorizzazione per combattere", ha dichiarato Danielson durante l'intervista.

