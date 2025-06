Aeroporto la denuncia dei sindacati | Migliorare le condizioni di lavoro

Le recenti proteste dei sindacati all'aeroporto di Toscana evidenziano un'opportunità persa per migliorare le condizioni di lavoro. Mentre il settore aeroportuale regionale cresce e potrebbe rappresentare un esempio di sviluppo sostenibile, l’azienda si è ritirata dal dialogo, deludendo le aspettative di innovazione e tutela dei diritti. La sfida ora è convincere le parti a tornare al tavolo e costruire un futuro che unisca crescita e benessere.

"Occasione persa per un nuovo protocollo sul lavoro, l’azienda si sfila dal confronto. Scelta grave e deludente: in un momento in cui il settore aeroportuale toscano cresce, a differenza di altri comparti in crisi, si sarebbe potuto costruire un atto innovativo, in grado di coniugare sviluppo e diritti". A denunciarlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Toscana, che, dopo dieci mesi di confronto con Toscana Aeroporti, spiegano come il tentativo di aggiornare il protocollo regionale sul lavoro e lo sviluppo negli aeroporti di Pisa e Firenze si sia chiuso con un nulla di fatto. "La responsabilità – sottolineano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Toscana – è da attribuire all’indisponibilità di Toscana Aeroporti, che ha scelto di interrompere il percorso avviato nel settembre 2024, nonostante la disponibilità delle organizzazioni sindacali e della Regione Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aeroporto, la denuncia dei sindacati: "Migliorare le condizioni di lavoro"

