Aeroporti Roma Fiumicino confermato il migliore in Europa

Roma Fiumicino si conferma il fiore all’occhiello dell’Europa aeroportuale, conquistando per la settima volta dal 2018 il titolo di migliore scalo continentale oltre i 40 milioni di passeggeri. Un riconoscimento che celebra eccellenza, innovazione e attenzione al viaggiatore. Questa vittoria rafforza la posizione di Fiumicino come porta principale verso l’Italia e il mondo, dimostrando che il nostro hub si distingue per qualità e affidabilità. Un risultato che ci rende ancora più orgogliosi di questo gioiello aeroportuale.

(Adnkronos) – L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Lo ha decretato ieri sera ad Atene l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso della sua 35ª Assemblea generale, in cui, ogni anno, vengono premiati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aeroporti, Roma Fiumicino confermato il migliore in Europa

