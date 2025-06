Aeroporti Fiumicino per l’ottavo anno consecutivo è il miglior scalo d’Europa

Per l’ottavo anno consecutivo, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino si conferma il miglior scalo d’Europa, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza dei servizi e la qualità dell’esperienza di viaggio offerta. Questo prestigioso traguardo testimonia l’impegno costante di tutto il settore aeroportuale nel garantire sicurezza, comfort e innovazione. Un risultato che rende orgogliosi non solo Roma, ma tutta l’Italia, e che promette un futuro sempre più brillante per i viaggi.

Miglior scalo d’Europa, per l’ottavo anno consecutivo: l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino si conferma al top a livello internazionale, ottenendo il riconoscimento di miglior scalo d’Europa per il 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo nuovamente anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come “Best Airport in Europe” nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri. Con il punteggio record di 4,61 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), Roma Fiumicino, si posiziona, nel 2024, al primo posto tra tutti i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio ed è l’unico tra i grandi hub internazionali, insieme a Singapore, ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Aeroporti, Fiumicino per l’ottavo anno consecutivo è il miglior scalo d’Europa

In questa notizia si parla di: fiumicino - miglior - scalo - europa

Sabato 21 giugno 2025 in molte città di Europa si festeggia la musica. Quest'anno anche Fiumicino sarà presente nelle città iscritte. Grazie al patrocinio e contributo del Comune di Fiumicino, Assessorato Cultura e Turismo, alla collaborazione con l'associazio Vai su Facebook

L’aeroporto di Roma Fiumicino confermato il migliore in Europa; ADR. Rotelli (FdI): Fiumicino si conferma miglior aeroporto d’Europa, orgoglio per il paese; L’Aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa.

Aeroporti, Fiumicino per l’ottavo anno consecutivo è il miglior scalo d’Europa - Aeroporti, Fiumicino per l'ottavo anno consecutivo è il miglior scalo d'Europa. Come scrive tpi.it

Anche quest’anno Fiumicino è il migliore aeroporto d’Europa - distribuirà gadget esclusivi ai passeggeri presenti all’interno dello scalo. Segnala leonardo.it