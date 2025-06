Aereo si schianta contro una barriera | danneggiata un’ala panico a bordo dopo l’atterraggio

Un volo di Ryanair da Londra Stansted a Kalamata si trasforma in un episodio drammatico: l’aereo si schianta contro una barriera danneggiata, scatenando il panico tra i passeggeri. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma l’incidente solleva molte domande sulla sicurezza e la gestione delle emergenze aeroportuali. Scopriamo cosa è accaduto e quali misure potrebbero essere adottate per prevenire simili incidenti in futuro.

L'incidente ha visto protagonista un velivolo della compagnia Ryanair partito da Londra Stansted e atterrato nell'aeroporto di Kalamata, in Grecia. Nessuno dei passeggeri o dell'equipaggio è rimasto ferito, ma il panico a bordo è stato immediato.

