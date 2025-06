Aereo Ryanair si schianta sulla pista distruggendo un’ala pochi istanti dopo l’atterraggio in aeroporto Passeggeri terrorizzati per il rischio incendio

Un volo Ryanair si trasforma in un drammatico incubo: l’aereo, al rientro in aeroporto in Grecia, si schianta sulla pista, distruggendo un’ala e causando momenti di puro terrore tra i passeggeri. Dopo aver affrontato turbolenze intense, la collisione ha acceso il timore di un incendio. La scena è stata di grande shock e apprensione, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Un incidente che ricorderanno a lungo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un volo Ryanair è stato coinvolto in un incidente all’atterraggio presso un aeroporto greco, dove l’aeromobile ha urtato una barriera causando il danneggiamento di un’ala. I passeggeri, già scossi da una “forte turbolenza” durante il volo, hanno vissuto momenti di terrore quando, al momento del contatto con la pista, hanno udito un forte impatto seguito dalla collisione del Boeing 737 contro una struttura perimetrale. Il volo FR6080, partito da Londra Stansted mercoledì mattina, è atterrato sano e salvo all’aeroporto internazionale di Kalamata, pochi istanti prima dell’improvviso schianto, come riporta il The Sun. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo Ryanair si schianta sulla pista, distruggendo un’ala pochi istanti dopo l’atterraggio in aeroporto. Passeggeri terrorizzati per il rischio incendio

In questa notizia si parla di: aeroporto - ryanair - pista - pochi

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio.

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair in Grecia quando il velivolo ha colpito una barriera in pista danneggiando pesantemente l'ala del velivolo A causa dello schianto, a nessuno è stato permesso di scendere dall’aereo ma questo ha causato paura e t Vai su Facebook

Aereo Ryanair si schianta sulla pista, distruggendo un’ala pochi istanti dopo l’atterraggio in…; Aereo Ryanair si schianta sulla barriera in pista in fase di atterraggio: ala distrutta e paura a bordo; Scoppiano pneumatici all'aereo Ryanair durante l'atterraggio: caos a Orio e voli dirottati.

Aereo Ryanair si schianta sulla barriera in pista in fase di atterraggio: ala distrutta e paura a bordo - L'incidente ha coinvolto un Boeing 737 in volo da Londra Stansted all'aeroporto di Kalamata, nel sud della Grecia ... Come scrive fanpage.it

Ryanair, terzo guasto in pochi giorni a un volo della compagnia low cost: cosa è successo - Per i 162 passeggeri a bordo e i sei membri dell’equipaggio sembra un atterraggio di routine ma pochi secondi dopo le quattro ruote ... Si legge su quotidiano.net