Aerei cisterna verso il Pacifico | il supporto ai bombardieri e il codice che svela i piani Usa

Tre aerei cisterna KC-46A decollano dalla California, volando verso il Pacifico. Un movimento che solleva interrogativi sulle strategie statunitensi: supporto ai bombardieri e potenziali nuove basi operative, come Diego Garcia, sembrano indicare una presenza più incisiva in vista di un possibile attacco all’Iran. Questi segnali svelano i piani nascosti degli USA, che si preparano a muoversi con destrezza in uno scenario geopolitico sempre più complesso.

Missili ipersonici iraniani colpiscono Israele: almeno otto morti. Aerei cisterna Usa in entrano in azione - Una notte di terrore scuote il Medio Oriente: gli attacchi missilistici iraniani contro Israele, con l'uso senza precedenti di missili ipersonici Fatah, hanno causato almeno otto vittime e quasi trecento feriti.

