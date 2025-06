Aerei bus treni | oggi lo sciopero nazionale ecco le fasce protette e i voli garantiti | Live

Oggi, lo sciopero nazionale coinvolge sanità, scuola e trasporti, con disagi previsti sui voli, bus e treni. Con le fasce protette e i voli garantiti, i viaggiatori devono rimanere aggiornati per affrontare al meglio questa giornata di protesta. Restate con noi per tutte le novità live e le soluzioni alternative, perché anche nei momenti di sciopero, l’informazione è la chiave per muoversi senza stress.

E’ scattato alle 21 di giovedì 19 giugno lo sciopero di tutte le categorie: sanità, scuola e trasporti, dove si attendono i disagi maggiori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Aerei, bus, treni: oggi lo sciopero nazionale, ecco le fasce protette e i voli garantiti | Live

Sciopero trasporti 28 maggio, si fermano aerei e taxi fino a 24 ore - Il 28 maggio si intensificano i disagi nei trasporti italiani con due scioperi consecutivi: taxi e personale aereo fermeranno le attività fino a 24 ore.

Sciopero nazionale 20 giugno a Torino e Piemonte: a rischio trasporti urbani e treni a lunga percorrenza, ma anche aerei e autostrade. Orari e informazioni Vai su X

SCIOPERO NAZIONALE – 20 GIUGNO 2025 Durata: 24 ore Chi si ferma: • Trasporto pubblico locale (bus, tram, metro) • Treni (Trenitalia, Italo) • Aerei ? • Autostrade e logistica • Treni: dalle 21:00 del 19/6 alle 21:00 del 20/6 • TPL: orari variabili, Vai su Facebook

