Adriano confessa | Addio all’Inter? Mio padre se n’era andato non c’ero più con la testa

Adriano, il Fenomeno del calcio, si apre in modo sincero e nostalgico nel format “Fenomeni” di Amazon Prime Video Sport. Con il suo sorriso nostalgico, l’ex attaccante brasiliano rivela i momenti più intensi della sua carriera e la sua complessa relazione con l’Inter. Un viaggio nel passato ricco di emozioni che ci invita a scoprire aspetti inediti di un campione indimenticabile, lasciandoci con la voglia di conoscere ancora di più...

Adriano, l'ex attaccante dell'Inter ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, in particolare sul suo periodo in nerazzurro: le sue parole. Nell'ultima puntata del format "Fenomeni" di Amazon Prime Video Sport, l'ex attaccante brasiliano Adriano ha condiviso una lunga e appassionante chiacchierata, durante la quale ha affrontato vari temi legati alla sua carriera e alla sua vita. Con un sorriso nostalgico e una sincerità disarmante, l'ex calciatore ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi in particolare sul suo trasferimento all' Inter, un momento che ha segnato non solo la sua carriera, ma anche la storia del club nerazzurro.

